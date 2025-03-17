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Що для України табу на мирних переговорах: Сибіга назвав три речі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Що для України табу на мирних переговорах: Сибіга назвав три речі
Україна не визнає окуповані землі російськими, не відмовиться від НАТО і не погодиться на обмеження обороноздатності
фото: МЗС

Сибіга: Це фундаментальні речі, про які знають наші партнери

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтервʼю РБК-Україна.

Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Сибіга наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповану територію.

Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання. Третя – це обмеження обороноздатності України.

«Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені», – сказав міністр.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

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До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: росія міністр Україна суверенітет радник Андрій Сибіга росіяни обмеження переговори

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