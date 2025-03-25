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Стало відомо, що РФ вимагає на переговорах зі США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, що РФ вимагає на переговорах зі США
Делегація США
фото: Reuters

Росія вимагає повний вихід України з чотирьох областей

РФ на переговорах зі США вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

«Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його», – сказало російське джерело перед другим раундом переговорів.

Росія сподівається, що США або мовчазно дозволить продовжувати наступ на поле бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська з окупованих регіонів, включаючи Херсон і Запоріжжя.

РФ стверджує, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є територіями Росії, хоча повністю не контролює жодну з них. Але, як повідомляє чиновник близький до Кремля, Москва має намір за будь-яку ціну зміцнити контроль над цими регіонами, оскільки Путін не може дозволити собі відмовитися від них після закріплення їхнього статусу в Конституції.

Крім того, Росія може спробувати окупувати частину Дніпропетровщини або Сумщини, щоб потім запропонувати торгівлю Херсоном і Запоріжжям.

«Ми сподіваємося знайти варіант, який не буде пов'язаний із форсуванням Дніпра та штурмом Херсона. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Для нас це означало б тисячі жертв», – сказав російський чиновник.

Чиновник також додав, що з погляду військової логістики російські сили в їхньому нинішньому стані не можуть реально прагнути чогось за межами району Слов'янська та Дніпра.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Крім того, «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

Теги: Запоріжжя Москва Херсон Україна чиновник Дніпро путін США росія переговори

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