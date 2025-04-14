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Україна розробляє систему ППО стратегічного рівня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна розробляє систему ППО стратегічного рівня
Глава МЗС закликав зміцнити українську протиповітряну оборону
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше повідомлялося, що вітчизняна система ППО «буде не гірша, ніж Patriot»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Він запропонував європейським партнерам долучитися до її створення інвестиціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС.

Сибіга закликав союзників зміцнити допомогу Україні і надати додаткові комплекси, ракети та запчастини.

Також міністр розповів про удар російських балістичних ракет по Сумах, а також попередній удар по Кривому Рогу, подякувавши партнерам за солідарність.

«Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.

До слова, європейський концерн MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), виробник крилатих ракет Storm Shadow/Scalp і Aster не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок.

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Теги: системи ППО Андрій Сибіга

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