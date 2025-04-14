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Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли
У березні 2025 року середньодобові втрати РФ становили близько 1300 осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Цьогорічні втрати РФ значно перевищують показники весни 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували 1000 осіб

Втрати Росії на фронті останнім часом зросли, що пов’язано зі спробами російської армії активізувати наступальні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зведення Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, у 2025 році Росія зазнала втрат у розмірі 138 тис. осіб (вбитих і поранених) у війні проти України.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобові втрати Росії у березні 2025 року становили приблизно 1300 осіб, що більше ніж у лютому (1250), але менше за показники кінця 2024 року, коли щодня гинуло чи зазнавало поранень близько 1600 військових.

Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли фото 1

Британська розвідка зазначає, що на початку квітня 2025 року тенденція до зростання втрат зберігається, що, ймовірно, свідчить про активізацію російських атак вздовж фронту. Ймовірно, російські війська намагаються відновити наступальний темп після певного затишшя на початку року.

Попри відносну стабільність лінії фронту, цьогорічні втрати РФ значно перевищують показники весни 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували 1000 осіб. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії, за оцінками, сягнули близько 920 тис. осіб.

Раніше в ОСУВ «Хортиця» оприлюднили дані про втрати Росії на Східному фронті. Оперативно-стратегічне угрупування військ підрахувало величезні втрати Російської Федерації, які вона несе за кожен квадратний кілометр української землі. У результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

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Теги: втрати росіяни британська розвідка

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