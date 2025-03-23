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У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку: моторошні деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку: моторошні деталі
Будинок у Дніпровському районі після російської атаки
фото: Новини LIVE

«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під'їхати до будинку»

У Києві, в Дніпровському районі, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Очевидиця розповіла про моторошні моменти трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ 24».

Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під'їхати до будинку, бо все було заставлено машинами», – розповіла сусідка.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Зауважимо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло. Повідомляється, що російська атака забрала життя батька та його п'ятирічної доньки. Ще 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

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Теги: пожежа війна Київ

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