Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
Нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні
фото з відкритих джерел

Наразі близько 1,5 млн людей не оновили дані в ТЦК, зазначив Роман Костенко

Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Чому зараз ТЦК займається тим, чим займається? Зупиняє людей, притягає, є злочинні якісь речі. Але по факту це єдиний орган, який зараз комплектує наші Збройні сили. А військові у цьому питанні мають відігравати тільки завершальну роль – приймати добровольців, людей які отримали повістки, оформити і ці люди мають потрапити на фронт. Але люди не хочуть туди йти. І ті, хто має їх приводити до військових – це місцева влада, яка практично нічим не займається», – пояснив Костенко.

Він зазначив, що місцеві політики не хочуть цим займатися. Адже вони розуміють – якщо почнуть роздавати повістки, людям «це не сподобається».

«Є місцеві адміністрації, які теж мають це робити. Тут треба не ТЦК кудись передавати, а треба організувати – це завдання Офісу президента, Уряду. Зробити так, щоб місцева влада працювала і виконувала свої функції на місцях. І тоді не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей», – додав Костенко.

Водночас він підтвердив, що трапляються випадки, коли під час затримання працівники ТЦК порушують права людини.

«Є такі випадки. Ми в місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, біля 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, 1,5 млн людей, які не оновили свої дані та не йдуть в ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів», – пояснив Костенко.

Крім того, нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні.

«Демобілізація чітко залежить від мобілізації людей. Якби у нас були люди на мобілізацію, можливо б і обговорювалося питання строків. І я за, щоб були чіткі строки. Бо це конкретна мотивація для людей… ВР дала завдання Уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Вони мали це зробити ще рік тому. Але вони цього не зробили», – зазначив Костенко.

Як відомо, 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Читайте також:

Теги: закон військові Україна права людини влада Роман Костенко мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд конфіскував в обвинуваченого авто Toyota Avensis
Ексзаступник начальника Тернопільської ОВА, який вів «бухгалтерію подяк», отримав суворий вирок
17 липня, 11:23
Трамп зробив заяву про системи Patriot для України
Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна незабаром
14 липня, 19:13
На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки
Буковина: рятувальники показали наслідки російської атаки
12 липня, 09:19
Корейці отримають додаткові гроші від держави
Південна Корея роздасть по $110 кожному громадянину
7 липня, 10:24
Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
Захисник воював на Донеччині
На фронті загинув один із лідерів «Пласту» та співтворець Самооборони Майдану
3 липня, 13:14
При контакті соку борщівника зі шкірою, а потім впливі сонячного світла, виникають сильні опіки
Зацвів отруйний борщівник. В чому його небезпека та як уберегтися
1 липня, 20:12
Маріанна Кізіярова перебуватиме під вартою 52 дні або має внести заставу у 700 тис. грн.
Справа про фіктивну службу в ЗСУ. Суд взяв під варту депутатку Дніпропетровської облради
23 червня, 13:50
Глава Кремля приділяє велике значення пропаганді російських дітей
Путін взявся переписувати шкільні підручники
23 червня, 13:15

Події в Україні

Зеленський відзначив орденом Свободи підлітків, яких росіяни вбили в окупованому Бердянську
Зеленський відзначив орденом Свободи підлітків, яких росіяни вбили в окупованому Бердянську
Верховна Рада обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років
Верховна Рада обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
Президент присвоїв двом воїнам звання Герой України
Президент присвоїв двом воїнам звання Герой України
Україна повернула з окупації 11 дітей
Україна повернула з окупації 11 дітей
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
4299
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
3712
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2897
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2424
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua