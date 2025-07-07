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Південна Корея роздасть по $110 кожному громадянину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Південна Корея роздасть по $110 кожному громадянину
Корейці отримають додаткові гроші від держави
фото: Yonhap

Південна Корея цього місяця розпочне виплату готівки всім громадянам 

З метою стимулювання внутрішнього попиту влада Південної Кореї ухвалила рішення видати кожному громадянину по $110. Як пише «Главком», про це повідомляє місцеве видання The Korea Herald.

Згідно з планом, усі громадяни, які проживають в країні станом на 18 червня – день, що передував оголошенню програми, – отримають одноразову виплату у розмірі 150 тис. вон (приблизно $110).

Додаткова цільова допомога буде надана залежно від рівня доходів у сільській місцевості. Особи з домогосподарств, що перебувають на межі бідності, та неповних сімей отримають 300 тис вон ($219), тоді як одержувачі базової допомоги на прожиття отримають 400 тис вон ($292).

Ініціатива спрямована на підтримку внутрішнього вжитку. При цьому іноземці не зможуть брати участь у програмі, тоді як постійні жителі, так звані «шлюбні» іммігранти (люди що отримали право на проживання у країні після одруження із громадянами Південної Кореї) та біженці, які законно пееребувають у країні, мають право на отримання допомоги.

Громадяни можуть обрати один із кількох способів отримання платежу: кредитними або дебетовими картками, передплаченими картками або подарунковими сертифікатами, виданими місцевими органами влади. Роздача грошей триватиме протягом восьми тижнів до 12 вересня. Другий раунд виплат, запланований на період з 22 вересня по 31 жовтня, і буде видано додаткові 100 тис вон ($73) громадянам.

Нагадаємо, спеціальний прокурор Південної Кореї знову звернувся до суду із запитом на видачу ордера на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Запит стосується справи про оголошення ним воєнного стану 3 грудня 2024 року.

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Теги: біженці влада іноземці гроші Південна Корея

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