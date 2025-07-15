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Орбан звернувся до ЄС через мобілізацію в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Орбан звернувся до ЄС через мобілізацію в Україні
Політик заявив, що знає про випадки, коли до армії нібито примусово забирали етнічних угорців
скріншот з відео

Угорський премʼєр вимагає вжити заходів проти примусового призову в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Орбана у програмі Pikk Extra.

«Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову», – наголосив угорський прем'єр.

Премʼєр додав, що уряд Угорщини начебто володіє інформацією про випадки, коли до армії примусово забирали етнічних угорців. За його словами, угорська влада знає, скільки людей загинуло і скільки залишилося сиротами, і допомагає їм. 

Орбан наголосив, що оскільки йдеться про громадян Угорщини, яка є членом ЄС, «ми стукаємо у двері Брюсселя» і вимагаємо вжити заходів проти практики примусового призову в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів, тобто до 5 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

До слова, угорський президент Томаш Суйок написав листа родині загиблого жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня. Будапешт вважає, що той загинув через побиття співробітниками ТЦК.

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Теги: Віктор Орбан мобілізація Європейський союз

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