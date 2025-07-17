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Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту
У лавах ЗСУ воює понад 9,4 тис. засуджених
фото: Південноукраїнська виправна колонія №83

Залучення на фронт ув’язнених відбувається після їхньої добровільної згоди

На початок липня 2025 року з установ покарань звільнено понад 9,4 тис. засуджених, які виявили бажання мобілізуватися на війну. Таку інформацію повідомила начальниця управління документального та адміністративно господарського забезпечення департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту Олена Левкович у відповіді на запит «Главкома».

За її словами, спрогнозувати точну кількість осіб, які можуть бути звільнені з місць позбавлення волі для проходження військової служби, «не вбачається за можливе», оскільки ключовою умовою для мобілізації засуджених є їхнє особисте бажання.

Водночас, за даними департаменту з питань виконання кримінальних покарань, наразі ще близько 1,5 тис. ув’язнених отримують погодження для проходження служби від територіальних центрів  комплектування та соціальної підтримки, проходять військово-лікарську комісію, або очікують на розгляд клопотання судом.

Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту фото 1
Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту фото 2

Всього, станом на 1 липня 2025 року, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, покарання у вигляді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та обмеження волі відбувало 22 866 осіб, з них 1 415 жінок. У виправних колоніях перебувало 19 623 особи, у виправних центрах – 956 осіб, у виховних колоніях – 66 осіб.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які дозволили засудженим достроково вийти на волю за умови приєднання до сил оборони.

Разом із тим, дорога на фронт закрита особам, засудженим за:

  • злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу);
  • вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу);
  • за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);
  • тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);
  • ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу);
  • посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

Як відомо, 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

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Теги: суд війна Міністерство юстиції засуджені мобілізація

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