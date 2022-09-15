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«Всі будуть з водою». Місцева влада закликає жителів Кривого рогу не панікувати

Альона Боженко
glavcom.ua
«Всі будуть з водою». Місцева влада закликає жителів Кривого рогу не панікувати
У Кривому Розі влада обіцяє якнайшвидше відновити водопостачання
фото із відкритих джерел

Наслідки ракетного удару по гідротехнічних спорудах у місті не несуть загрози затоплень 

Очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко закликав жителів Кривого Рогу не панікувати та запевнив, що водопостачання у місті найближчим часом відновиться. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, наслідки ракетного удару по гідротехнічних спорудах у місті не несуть загрози затоплень територій та припинення водопостачання. 

«Було влучання у підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує водою. Всіх заспокою: нікого не затопить, всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження. Наразі тут, на місці, працюють всі: влада району, влада міста, Вілкул Олександр Юрійович (начальник Криворізької військової адміністрації, - ред.) особисто займається ліквідацією. Всі комунальні служби, міськводоканал, ДСНС, поліція працюють як одна велика команда», – сказав він.

Разом з тим Ситниченко повідомив, що сьогодні були обстріли Зеленодольської та Апостолівської громад, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

«Решта територій району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, які межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється Збройними Силами України... Ворог не підійшов ні на метр до нашого району», – додав начальник Криворізької районної військової адміністрації.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Теги: Кривий Ріг обстріл ворог водопостачання влада

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