Наслідки жахливого удару по Добропіллю: десятки загиблих та поранених (фото)

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків

Станом на 16:00 кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині зросла до 11 осіб, ще 47 отримали поранення. Про це інформує «Главком» із посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами голови ОВА, сімох постраждалих госпіталізовано у Добропіллі, ще троє – у тяжкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених – семеро дітей.

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, торговий центр та кілька павільйонів, а також щонайменше 30 автомобілів.

Деякі будівлі вигоріли майже повністю.

5 фото На весь екран









Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на вчорашній удар РФ по Добропіллю на Донеччині.

«Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни», – йдеться. вповідомленні.

У прокуратурі Донецької області уточнили, що попередньо, ворог бив по місту ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».