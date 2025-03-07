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Зеленський заявив про «найбільш інтенсивну роботу» з командою Трампа за весь час

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський заявив про «найбільш інтенсивну роботу» з командою Трампа за весь час
Як зазначив Зеленський, Україна налаштовна «максимально конструктивно» у питанні завершення війни
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Українська та американська делегація наступного тижня зустрінуться в Саудівській Аравії

Українська сторона «найбільш інтенсивно за весь час» веде роботу з командою президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як наголосив український лідер, триває робота з партнерами, які «хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками».

«Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла. Мир якнайшвидше – безпека якнайнадійніша», – сказав президент.

За словами президента, Україна налаштовна «максимально конструктивно».

Нагадаємо, України та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю. Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

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Теги: Володимир Зеленський президент США Дональд Трамп переговори

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