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Зеленський розповів, що сказав би Путіну на переговорах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, що сказав би Путіну на переговорах
Зеленський назвав Путіна «вбивцею» і «терористом»
фото: Офіс президента

«Він убивця, і він ніколи не зміниться. І саме тому це діалог із терористом», – президент

Президент України Володимир Зеленський не вірить словам російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність припинити вогонь. І вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на «діалог із терористом». Про це глава держави сказав у інтерв'ю NBC News.

Зокрема, у нього запитали, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних переговорів. Зеленський назвав його «вбивцею» і «терористом» та фактично уникнув відповіді на пряме питання.

«Він убивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити (з території України, – ред.). Ось чому я маю про це говорити. Щоб наші союзники могли дати мені таку силу, щоб його витіснити», – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав. 

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія Володимир Зеленський президент радник переговори Марко Рубіо Кіт Келлог

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