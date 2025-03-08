В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
Попередньо, обійшлось без постраждалих
Російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Одеса Геннадія Труханова та ДСНС.
Російські ударні дрони вдарили по енергетичній та цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.
На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. Попередньо, без постраждалих.
«Спалахнули масштабні пожежі – ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотирьохповерхової промислової будівлі», – пишуть в ДСНС.
Ввечері 7 березня росіяни атакували Одесу. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС.
Зауважимо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.
Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області.
«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні ДТЕК. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.
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