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В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)

Попередньо, обійшлось без постраждалих

Російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Одеса Геннадія Труханова та ДСНС.

Ворог вчергове атакував Одесу ударними БпЛА
Ворог вчергове атакував Одесу ударними БпЛА
фото: ДСНС

Російські ударні дрони вдарили по енергетичній та цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

Масштабні пожежі в Одесі через атаку РФ
Масштабні пожежі в Одесі через атаку РФ
фото: ДСНС

На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. Попередньо, без постраждалих.

«Спалахнули масштабні пожежі – ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотирьохповерхової промислової будівлі», – пишуть в ДСНС.

Рятувальники гасять полум'я внаслідок російської атаки
Рятувальники гасять полум'я внаслідок російської атаки
фото: ДСНС

Ввечері 7 березня росіяни атакували Одесу. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС.

Зауважимо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей. 

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. 

У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області. 

«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні ДТЕК. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

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Теги: росіяни ворог інфраструктура рятувальники обстріл Одеса

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