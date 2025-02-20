Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського

«Пам’ятаймо, хто наш справжній ворог». Мер Садовий звернувся до українців

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що українці мають підтримати президента Володимира Зеленського, незалежно від власної оцінки його діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост мера у Facebook.

«Сьогодні, напевно, вперше на сесії Львівської міської ради я зачитав звернення не тільки до органів державної влади, а й до всього українського народу. Якщо пригадати нашу історію, то навіть у найскладніші часи точилася боротьба з політичними опонентами всередині країни. Українські державні діячі боролися один з одним навіть тоді, коли російські війська вже топтали українську землю», – йдеться у заяві.

Садовий переконаний, що українці «зобов’язані зупинити цю традицію, яка ніколи не приводила до нічого доброго». Адже, як стверджує мер, «сьогодні перед нами новий виклик – неприязна політика з боку нової американської адміністрації».

«Президент Володимир Зеленський прийняв цей виклик і дав зрозуміти всім, що не збирається поступатися інтересами держави. Я вважаю, що сьогодні ми маємо підтримати президента, незалежно від власної оцінки його діяльності. Це час, коли Україна має бути єдиною як ніколи – плече до плеча. Тільки українці мають право давати оцінку людям, яких обираємо! Тільки українці будуть вирішувати коли та за кого нам голосувати!», – зауважив мер Львова.

Садовий підсумував: «Будьмо мудрими й не піддаваймося на провокації. І пам’ятаймо, хто наш справжній ворог».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Згодом прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков дав пресконференцію, на якій відреагував на низку антиукраїнських заяв очільника США Дональда Трампа та погодився з деякими з них.

Так, Пєсков заявив, що Кремль погоджується із новою адміністрацією США в тому, що «врегулювання в Україні має йти переважно мирними засобами». Речник диктатора також підтримав тезу Трампа стосовно того, нібито «Зеленський не знає, на що витрачалися гроші США».