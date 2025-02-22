У трьох населених пунктах РФ менш ніж за рік втратила понад 20 тисяч солдатів
У Торецьку менш ніж за рік загинули 4003 окупанти
Менш як за рік російські загарбники втратили у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку понад 20 тисяч солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітиків DeepState.
Зокрема з квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців. Серед них:
- 1543 – загиблих;
- 1455 – поранених;
- 15 – полонених.
У Часовому Яру – 4880 військовослужбовців. Серед них:
- 1967 – загиблих;
- 2897 – поранених;
- 16 – полонених.
У Торецьку – 12498 військовослужбовців. Серед них:
- 4003 – загиблих;
- 8451 – поранених;
- 44 – полонених.
Нагадаємо, втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 лютого 2025 року, складають 86600 осіб. Також РФ втратила 10161 танків, 21139 бойових броньованих машин та 23528 артилерійських систем.
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