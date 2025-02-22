У трьох населених пунктах РФ менш ніж за рік втратила понад 20 тисяч солдатів

Із квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців

У Торецьку менш ніж за рік загинули 4003 окупанти

Менш як за рік російські загарбники втратили у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку понад 20 тисяч солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітиків DeepState.

Зокрема з квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців. Серед них:

1543 – загиблих;

1455 – поранених;

15 – полонених.

У Часовому Яру – 4880 військовослужбовців. Серед них:

1967 – загиблих;

2897 – поранених;

16 – полонених.

У Торецьку – 12498 військовослужбовців. Серед них:

4003 – загиблих;

8451 – поранених;

44 – полонених.

Нагадаємо, втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 лютого 2025 року, складають 86600 осіб. Також РФ втратила 10161 танків, 21139 бойових броньованих машин та 23528 артилерійських систем.