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У трьох населених пунктах РФ менш ніж за рік втратила понад 20 тисяч солдатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У трьох населених пунктах РФ менш ніж за рік втратила понад 20 тисяч солдатів
Із квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців
фото з відкритих джерел

У Торецьку менш ніж за рік загинули 4003 окупанти

Менш як за рік російські загарбники втратили у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку понад 20 тисяч солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітиків DeepState.

Зокрема з квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців. Серед них:

  • 1543 – загиблих;
  • 1455 – поранених;
  • 15 – полонених.

У Часовому Яру – 4880 військовослужбовців. Серед них:

  • 1967 – загиблих;
  • 2897 – поранених;
  • 16 – полонених.

У Торецьку – 12498 військовослужбовців. Серед них:

  • 4003 – загиблих;
  • 8451 – поранених;
  • 44 – полонених.

Нагадаємо, втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 лютого 2025 року, складають 86600 осіб. Також РФ втратила 10161 танків, 21139 бойових броньованих машин та 23528 артилерійських систем.

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Теги: втрати окупанти війна ЗСУ Донеччина

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