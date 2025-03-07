Президент провів Ставку: аналізували масований удар РФ

Окупанти використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній було проаналізовано російський удар та роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього і застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони», – каже він.

Як зазначив президент, загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони. Однак українські військові змогли ефективно відповісти на удар, зокрема глава нашої держави відзначив французькі «Міражі», які «сьогодні проявили себе дуже добре».

«Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше: ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений тим, що Російська Федерація продовжує атакувати Україну, попри його заклики до припинення вогню та закінчення війни.

Як відомо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

До слова, під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.