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Зеленський відреагував на заяву Трампа про «диктатора без виборів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на заяву Трампа про «диктатора без виборів»
Зеленський заявив, що після воєнного стану будуть вибори
фото: glavcom.ua

Зеленський: Я законно обраний президент, мене обрали 73%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не ображається на американського лідера Дональда Трампа за слова про «диктатора без виборів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

Зеленський зауважив, що ображався б на слово «диктатор» той, хто є диктатором.

«Будемо якось жити зі США, диктаторами ми просто не будемо, це просто нецікаво. Я законно обраний президент, мене обрали 73%. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо», – йдеться у заяві.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави

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Теги: Володимир Зеленський президент Україна війна вибори США Дональд Трамп

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