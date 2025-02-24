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Лідери країн G7 провели зустріч. У ній взяли участь Трамп та Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лідери країн G7 провели зустріч. У ній взяли участь Трамп та Зеленський
Прем'єр Канади Трюдо долучився до засідання з Києва
фото: скриншот відео

Зеленський взяв участь у конференції із Києва разом із Трюдо. Трамп та Макрон поєдналися із Вашингтона

У понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. Про це повідомляє «Главком» із ">посиланням на допис глави держави.

За словами Володимира Зеленського, це дуже важливий знак підтримки нашої держави та людей. 

«Продуктивна зустріч, важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права», – йдеться у дописі.

Зеленський взяв участь у конференції із Києва разом із Трюдо. Трамп та Макрон поєдналися із Вашингтона.

Макрон та Трамп у Вашингтоні, 24 лютого 2025 року
Макрон та Трамп у Вашингтоні, 24 лютого 2025 року
скриншот з відео

Зеленський підкреслив, що всі прагнуть миру, аби зробити його максимально «надійним та стійким».

«Говорили сьогодні про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової. Мир потрібен», – акцентував увагу гарант.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прибув до Білого дому для участі у конференції G7. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bfmtv.com. Зазначається, що Макрон має провести зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

До слова, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Один зі співрозмовників газети сказав, що попри блокування, G7 усе ще сподівається на згоду США додати формулювання про російську агресію.

Як відомо, у третю річницю вторгнення РФ в Україну у Києві пройшов саміт «Підтримуй Україну». У ньому взяли участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

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Теги: 24 лютого Велика сімка Дональд Трамп Володимир Зеленський

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