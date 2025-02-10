Президент Румунії оголосив про відставку

Президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що піде у відставку 12 лютого. Про це повідомляє Romania Insider.

«Щоб позбавити Румунію та її громадян від кризи, я подаю у відставку з посади президента Румунії. Післязавтра, 12 лютого, я піду з посади», – заявив політик.

Варто зазначити, що сьогодні, 10 лютого, опозиційні партії Румунії зареєстрували в парламенті питання про імпічмент Йоганніса. Румунський політик залишився на посаді довше визначеного терміну через перезапуск процедури виборів.

Президентський мандат Йоганніса закінчився 21 грудня 2024 року після скасування результатів румунських виборів через російське втручання. З того часу він продовжує виконувати обов’язки, доки не буде обрано нового главу держави.

У середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, ультраправий політик Калін Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою». Також Джорджеску розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його «напівдиктатором».