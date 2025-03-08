«Нелюдська тактика залякування». Зеленський відреагував на удар балістикою по Добропіллю (фото)

У Добропіллі загинули 11 людей, ще більш ніж 30 осіб поранено

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вчорашній удар РФ по Добропіллю на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни», – йдеться. вповідомленні.

На зараз відомо про 11 загиблих. Ще більш ніж 30 людей поранено, з них п'ятеро дітей.

Крім того, пошкоджено вісім пʼятиповерхівок та адміністративну будівлю, пожежну машину.

«Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну», – додав Зеленський.

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У прокуратурі Донецької області уточнили, що попередньо, ворог бив по місту ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».

Нагадаємо, у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

Також російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині.

До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.