Наставила синців. У Черкаському садочку няня побила дворічну дитину
У закладі горе-працівницю пообіцяли звільнити
У дошкільному навчальному закладі № 55 міста Черкас няня побила дворічного хлопчика. У результаті в дитини з'явилися синці. Про такий інцидент розповіла черкащанка Тетяна Панасенко у Facebook.
Факт побиття дитини «Суспільному» підтвердила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.
«Такий факт у садочку підтвердили. Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок», – сказала Анастасія Чубіна.
Раніше у місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови.
Нагадаємо, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.
Мер повідомив, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.
Минулого року у столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки, а за останніх кілька років – 33.