Наставила синців. У Черкаському садочку няня побила дворічну дитину

У дитини на тілі виявили синці

У закладі горе-працівницю пообіцяли звільнити

У дошкільному навчальному закладі № 55 міста Черкас няня побила дворічного хлопчика. У результаті в дитини з'явилися синці. Про такий інцидент розповіла черкащанка Тетяна Панасенко у Facebook.

Факт побиття дитини «Суспільному» підтвердила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

«Такий факт у садочку підтвердили. Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок», – сказала Анастасія Чубіна.

Раніше у місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови.

Нагадаємо, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

Мер повідомив, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.

Минулого року у столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки, а за останніх кілька років – 33.