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    Наставила синців. У Черкаському садочку няня побила дворічну дитину

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    У дитини на тілі виявили синці - Наставила синців. У Черкаському садочку няня побила дворічну дитину
    У дитини на тілі виявили синці
    Фото: з відкритих джерел

    У закладі горе-працівницю пообіцяли звільнити

    У дошкільному навчальному закладі № 55 міста Черкас няня побила дворічного хлопчика. У результаті в дитини з'явилися синці. Про такий інцидент розповіла черкащанка Тетяна Панасенко у Facebook.

    Факт побиття дитини «Суспільному» підтвердила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

    «Такий факт у садочку підтвердили. Няня буде звільнена. Методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок», – сказала Анастасія Чубіна.

    Раніше у місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови.

    Нагадаємо, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

    Мер повідомив, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.

    Минулого року у столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки, а за останніх кілька років – 33.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер Facebook дитячий садок батьки
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    Наставила синців. У Черкаському садочку няня побила дворічну дитину