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    У Києві 185 нових випадків коронавірусу за добу

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    Минулої доби у столиці померло троє хворих - У Києві 185 нових випадків коронавірусу за добу

    Минулої доби у столиці померло троє хворих

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві за добу 2 липня зафіксовано 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померло 3 хворих, одужала 161 особа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

    Госпіталізовано за добу 79 хворих на коронавірус.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (57), Оболонському (28), Святошинському та Солом’янському (по 23) районах.

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    Серед нових хворих – 107 жінок віком від 18 до 82 років, 77 чоловіків віком від 21 до 87 років та один хлопчик п'яти років.

    Загалом з початку пандемії у Києві виявили 214398 випадків коронавірусу, 5198 летальних випадків і 205197 одужань.

    Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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    У Києві 185 нових випадків коронавірусу за добу