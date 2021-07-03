У Києві 185 нових випадків коронавірусу за добу

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві за добу 2 липня зафіксовано 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померло 3 хворих, одужала 161 особа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Госпіталізовано за добу 79 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (57), Оболонському (28), Святошинському та Солом’янському (по 23) районах.

Серед нових хворих – 107 жінок віком від 18 до 82 років, 77 чоловіків віком від 21 до 87 років та один хлопчик п'яти років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 214398 випадків коронавірусу, 5198 летальних випадків і 205197 одужань.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.