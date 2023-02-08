Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Вночі ворог завдав по Харкову удар ракетами С-300
ДСНС

Цієі ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора вдень внаслідок артобстрілу по с. Павлівка Білопільської громади і влучання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження.

Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівської громад. Було зафіксовано 125 прильотів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Ольгівське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Новомиколаївка, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. 

Дніпропетровщина

Цієі ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. Била по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії. Без жертв. Уражені обстрілом території нині обстежують рятувальники. Деталі уточнюються. 

Харківщина

Вночі ворог завдав по Харкову удар ракетами С-300. За попередньою інформацією, чотири ракети влучили на територію промислового об’єкта. Сталася пожежа. Також зафіксовані влучання в землю Центрального парку міста. Без постраждалих.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку під вогнем були: Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе. 

У Вовчанську ввечері внаслідок артобстрілу поранення отримала дівчина 16 років, жінка 74 років  загинула. Пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, горів дах центрального корпусу. Один з осколків влучив у автомобіль «швидкої», яка везла пацієнта. В авто – без постраждалих.

Луганщина

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій, зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках – зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Червонопопівки, Шипилівки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив окупанта потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Дружківки. С-300. Пошкоджено багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Всю ніч відбувалися обстріли позицій та активні бойові дії майже по всій лінії оборони в Очеретинській та Авдіївській громадах. Зранку – артилерійський обстріл Авдіївки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Важка ситуація поблизу Бахмута, Соледара та Вугледара. Постійні обстріли цих населених пунктів та населених пунктів громад. Протягом доби – обстріли Сіверська та с.Серебрянка Сіверської громади. За добу по області – двоє поранених. 

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вранці під ворожим обстрілом була Куцурубська громада. Влучаня за межами населеного пункту.  Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів: Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. За добу через російську агресію поранені двоє людей.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 69 осіб, з них 12 – це діти. 

На тимчасово окупованих територіях ситуація залишається напруженою. Так, в населеному пункті Каїри Каховського району російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі. У тимчасово окупованій Новій Каховці російські військові влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. В місті зникли світло і вода.

Нагадаємо, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Теги: війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ракетного удару в Центральному парку Харкова серйозні руйнування
Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
Сьогодні, 07:40
ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 22 населених пунктів
Окупанти наступають на Донбасі: Генштаб назвав найгарячіші точки
Сьогодні, 07:11
Окупанти обстріляли Сумщину: є загибла
Окупанти обстріляли Сумщину: є загибла
Вчора, 22:51

Події в Україні

Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»
Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»
У російській колонії помер український політв'язень
У російській колонії помер український політв'язень
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
22K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
16K
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
12K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так

Новини

Окупанти наступають на Донбасі: Генштаб назвав найгарячіші точки
Сьогодні, 07:11
«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Вчора, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Вчора, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Вчора, 11:01

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту