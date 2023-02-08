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Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
У результаті ракетного удару в Центральному парку Харкова серйозні руйнування
фото: Ігор Терехов/Telegram

У харківському парку величезні вирви від російських ракет

Під час ракетного удару у ніч на 8 лютого зафіксовані прильоти у Центральний парк Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк», – написав він.

Терехов оприлюднив фото з місця вибухів у парку.

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фото: Ігор Терехов/Telegram

Як повідомлялося, у ніч на 8 лютого окупанти вгатили ракетами по Харкову.

Попередньо, окупанти випустили по Харкову до десяти ракет С-300. Є підтвердження про удари по промисловому об'єкту в Київському районі. Також відомо про пожежу на місці одного влучання.

Теги: війна росія окупанти обстріл ракета Харків

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