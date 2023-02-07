Окупанти обстріляли Сумщину: є загибла

На Сумщині внаслідок попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула літня жінка

Сьогодні, 7 лютого, російські військові здійснили обстріл Сумської області. У результаті загинула одна жінка. Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.

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«Сьогодні, на жаль, ми втратили мирну жительку Сумщини. У результаті артобстрілу з 15.07 до 15.40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під удар попали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська та Глухівська громади.

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Було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА трьох вибухових пристроїв та здійснено одну кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

Нагадаємо, триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.