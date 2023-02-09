Наступ вже почався? Експерти розповіли про плани окупантів

Війська РФ, ймовірно, зосередять свої зусилля на наступі на південному сході України

Російські війська відновили ініціативу в Україні і почали черговий великий наступ. Активні бойові дії ведуться відразу в декількох напрямках.

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За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова росіяни, ймовірно, розпочнуть свій наступ на південному сході України. Там вони мають можливість поповнювати резерви.

«Щодо південно-східної частини, там загроза є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області», – наголосив Резніков.

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Але він не бачить ніякої загрози для Одеси, оскільки в морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера «Москва» та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

Очікувані дії окупантів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону теж зазначив, що сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними.

«Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався», – йдеться у заяві. Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ посилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Підтверджує слова про активізацію російських загарбників заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. На своїй сторінці у Facebook він написав, що відбувається ймовірний наступ.

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«Очікуваний наступ московитів скоріше за все таки почався.

Активні дії на 5 напрямках. Посилення використання авіації для нанесення ударів. Втрати БПЛА оперативно-тактичного рівня внаслідок активізації застосування. Наявність щоденних втрат в бронетехніці», – зауважив він.

У своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). також підтверджує, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. «Російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні рубежі й незначно просуваються вздовж кордону Харківської і Луганської областей, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська і на захід від Кремінної», – пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили досягнення російських сил у районі Дворічного на північний захід від Сватового.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що українські військові очікують, що Росія почне свій наступ приблизно 24 лютого, щоб символічно прив’язати атаку до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він уточнив, що не спостерігається формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Російські війська, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході.

Реальні позиції

Видання Financial Times із посиланням на неназваного радника українських військових повідомило, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів (до 15 лютого), що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пообіцяв підтримку нашій державі. «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки», – повідомив він, пише The Guardian

Нагадаємо, триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. За інформацією Генштабу ЗСУ противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.