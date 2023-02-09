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Олексій Гончаренко Народний депутат

Риторика наших союзників стала більш жорсткою. Що сталося

glavcom.ua
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами
фото: офіс президента

Танки та далекобійна зброя змінять малюнок війни

Лідери Великої Британії, Німеччини, Франції запевняють нас в повній підтримці.

Шольц каже, що Росія не повинна виграти війну (залишилось вже трошки, щоб він нарешті змінив риторику і сказав, що росія має програти війну).

Макрон розповідає, що ми несемо цінності ЄС і ніколи не залишимося на самоті. Підтримка буде продовжуватися.

Ріші Сунак і Зеленський підписали «Лондонську декларацію» про поглиблення партнерства, домовились про поставку далекобійної зброї та навчання наших пілотів.

Кремлівські помийки верещать з вчорашнього вечора, бо все їм не так. Вже і Лондон зібралися бомбити, і Берлін, і Париж (тут ситуація в палаті не змінилася). Знову розповіді про червоні лінії (куди ж без них).

Але що важливо: дійсно риторика наших союзників змінюється на більш жорстку. Це відбувається не миттєво. Треба визнати, що повільність нас дратує. Але танки, далекобійна зброя змінить малюнок війни. Треба дожимати передачу літаків. Росія програє війну. Про це будуть казати всі, останнім про це скаже Путін в своєму бункері, але буде вже пізно. Для нього.

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Теги: росія зброя путін Париж навчання Берлін Офіс президента танки Лондон Ріші Сунак Олаф Шольц Еммануель Макрон

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