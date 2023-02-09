Італія прогнозує, що Росія посилить наступ в Україні найближчими днями

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто: «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки»

Найближчими днями російські загарбники ймовірно посилять наступ в Україні. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише The Guardian.

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Італійський чиновник також зазначив, що союзники працюють над тим, аби допомогти Україні.

«Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки, яка, схоже, посилиться сьогодні і найближчими днями», – заявив Крозетто під час пресконференції в Римі.

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Як повідомлялося, італійський прем'єр-міністр Джорджа Мелоні має намір зустрітися із Володимиром Зеленським. Зокрема Мелоні планує обговорити із Зеленським роль Риму у відновленні України, яка, за його словами, через деякий час має стати частиною внутрішнього ринку ЄС. Він також не виключив, що український лідер може незабаром відвідати Італію, нагадавши, що у 2022 році екс-прем'єр країни Маріо Драгі приїжджав із візитом до Києва.

До відома, «Главком» зібрав головне з того, що кажуть силові відомства та розвідки про очікуваний напад країни-агресорки. Кремль готує новий наступ: мета – кордони Луганщини та Донеччини, Північ України – під запитанням. Проте докорінно змінити ситуацію на фронті ворог не здатен, адже це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий наступ Росії може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях. Також за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів.