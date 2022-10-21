Нацгвардія назвала кількість ворожих цілей, яку виявила аеророзвідка з 24 лютого

За допомогою БПЛА нацгвардійці знаходять понад 300 цілей противника щотижня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за допомогою БПЛА було виявлено та уражено понад 8 тис. цілей окупантів. Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в етері телеканалу «Еспресо».

«Зараз дуже активно працює розвідка Національної гвардії України. Зокрема, аеророзвідка. За допомогою безпілотних літальних апаратів ми можемо виявляти та знищувати цілі противника на момент підходу до наших позицій. Також ми тісно співпрацюємо з артилерійськими підрозділами», – розповів Музичук.

Речник Нацгвардії України додав, що за допомогою БПЛА нацгвардійці знаходять понад 300 цілей противника щотижня. «Часто наша співпраця з артилерійськими підрозділами полягає в тому, що розвідники Національної гвардії України за допомогою БПЛА виявляють цілі та передають їх ЗСУ. Потім по цілях відпрацьовують артилеристи. Саме таким чином за останній тиждень було виявлено та уражено 272 цілі противника. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України за допомогою БПЛА було виявлено та уражено понад 8 тис. цілей окупантів», – додав він.

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До відома, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.