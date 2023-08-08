Повітряні сили спрогнозували, якою буде ситуація з обстрілами восени

Росія має величезний арсенал ракет, який вона накопичувала доволі довгий час

Влада готується до того, що восени та взимку Росія намагатиметься знову атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Про можливе загострення восени повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що варто очікувати на збільшення ракетних ударів РФ від початку осені. Проте їх інтенсивність не буде такою, як минулої осені.

«Щодо осені, яка нас очікує, дійсно, можливе загострення. Але разом з тим пам’ятаємо, що Росія має величезний арсенал ракет, який вона накопичувала доволі довгий час, використала під час минулої осені та зими. Тому слід, звичайно, очікувати загострення, але можливо таких уже ракетних ударів, такої маси, як була тоді, буде менше», – сказав речник Повітряних сил.

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Водночас, за словами Ігната, Росія застосуватиме більше БПЛА.

«Ракет менше, а дронів більше. Розумієте, дрони – це не ракети, це значно дешевший вид боєприпасу, виробництво якого вони налагоджують уже на своїй території, принаймні вони так кажуть. Йдеться про «Шахеди» та інші БПЛА. Тобто Росія нарощує цей тип боєприпасів. БПЛА – непроста ціль», – додав він.

Нагадаємо, триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.