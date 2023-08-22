Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною

Індія анонсувала модернізацію збройних сил на фоні аналогічних дій з боку Китаю

Індія розпочала програму екстреної закупівлі озброєння на фоні загострення відносин з Китаєм. Про це пише видання SSB.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Замовлення розміщене на нові безпілотні комплекси, боєприпаси, системи виявлення, системи зв’язку та автотранспорт.

Замовлення вартістю в $8 млн отримають місцеві компанії стартапи в оборонній структурі. Крім того, це замовлення демонструє успіхи у політичній програмі «Make in India», яка направлена на підтримку місцевого виробництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Країна робить радикальні кроки для протистояння з Китаєм. На початку серпня уряд Індії видав заборону на використання китайських елементів у безпілотних системах вітчизняного виробництва.

Наразі сухопутні сили Індії мають на озброєні близько тисячі безпілотних систем різного призначення які виробляє індійська компанія HAL та DRDO.

Нові безпілотники мають покращити можливості прикордонних сил патрулювати сухопутний кордон з КНР. У липні vіністерство оборони Індії анонсувало замовлення на 97 безпілотників. Їх отримають сухопутні сили та військово-морський флот країни. Ці БПЛА стануть доповненням до парку ізраїльських систем IAI Heron.

Індія анонсувала модернізацію збройних сил країни на фоні модернізації своїх сил Китаєм. Обидві країни намагаються поставити свої сили у вигідніше положення на фоні прикордонних суперечок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Китай прискорює модернізацію збройних сил в рамках програми модернізації та реорганізації до 2035 року. Лідер КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності пришвидшення модернізації збройних сил Китаю.

Наразі сухопутні сили Китаю отримують бригадні комплекти техніки через кожні два-три місяці, але, за повідомленнями представників НВАК, цього недостатньо для завершення модернізації у 2035 році.

У вівторок Індія та Китай опублікували спільну заяву, в якій вони погодилися вирішити тривалі проблеми вздовж лінії фактичного контролю (LAC) у східному Ладакху, зберігаючи мир і злагоду в прикордонних регіонах.

Це був перший випадок, коли військові розмови про прикордонний конфлікт на високому рівні тривали два дні, загалом майже 17 годин навмисного часу. Очікується, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді особисто зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС в Йоганнесбурзі.

Нагадаємо, уряд Індії заборонив компаніям-виробникам безпілотників, якими користується армія країни, використовувати у виробництві китайські деталі з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей захід був ухвалений на тлі напруженості у відносинах між сусідами, які мають ядерну зброю, і в той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів. Однак оскільки індійська індустрія, що перебуває на шляху становлення, прагне задовольнити потреби військових, представники оборонної та промислової галузі заявили, що лідери безпеки Індії стурбовані ймовірністю збору розвідданих Китаєм за допомогою виготовлених у цій країні частин комунікаційних функцій безпілотників, камер, радіопередавачів та операційного програмного забезпечення.