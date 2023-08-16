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Окупанти двічі за ніч атакували Одещину: куди влучили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти двічі за ніч атакували Одещину: куди влучили
Внаслідок атаки виникла пожежа на зерносховищі
фото: Сергій Братчук / Telegram

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

«Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

«Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає», – зазначив очільник ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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