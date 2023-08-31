ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW

Українські війська продовжили виконувати контрнаступальні дії на південному фланзі Бахмута

ЗСУ здійснили просування в кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Східного операційного командування Збройних Сил України, заявив, що найбільш напружений фронт знаходиться вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, особливо в районі Райгородки (13 км на захід від Сватового) та Ковалівки (12 км на південний захід від Сватового), де російські війська проводять активні бойові дії.

За російськими джерелами, 30 серпня українські війська взялися за наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися.

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Прес-офіцер Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська відбили дві невеликі українські контратаки за підтримки танків і артилерії на Куп'янському напрямку.

Українські війська продовжили виконувати контрнаступальні дії на південному фланзі Бахмута й продовжують наступати станом на 30 серпня. Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Східного операційного командування Збройних Сил України, повідомив, що українські війська поступово продовжують просування вперед, незважаючи на контратаки з боку російських сил.

Сирський також додав, що найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються навколо Бахмута, Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута), Ягідного (прямо на північ від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер стверджував, що українські штурмові групи влаштували атаки на російські позиції неподалік від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки.

Українські сили проводили наступальні операції вздовж кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 30 серпня. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися в напрямку Володіного (13 км на південь від Великої Новосілки), і що російські війська були змушені відступити з кілька висот у районі через загрозу тактичного оточення.

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Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили наземну атаку росіян поблизу Старомайорського. Ходаковський стверджував, що російські 155-та морська піхотна бригада (Тихоокеанський флот) 30 серпня відбили кілька позицій поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька) на заході Донецької області.

Українські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та, можливо, просунулися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) 30 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, що українська піхота просунулася до північно-західної околиці Вербового, хоча масштаби цього просування і поточний контроль над цими посадками наразі неясні.

Проте здатність українських сил просунутися так близько до Вербового вказує на погіршення російського контролю навколо населеного пункту. У Генштабі України повідомляли, що українські сили досягли успіху на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (4-15 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Вербове (7-18 км на південний схід від Оріхова).

Згідно з російськими джерелами, українські сили вночі з 29 на 30 серпня та вранці 30 серпня атакували околиці Вербового, проте російські сили відбили ці напади. Один російський військовий блогер описав ситуацію у Вербовому як складну, але зазначив, що українські сили ще не прорвали лінію російської оборони в цьому районі. Російські джерела також повідомляли, що українські сили влаштували бронетехнічні атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери стверджували, що 30 серпня українські сили провели подальші обмежені рейди на східному (лівому) березі Херсонської області. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили висадилися на північний захід від Підстепного (17 км на схід від міста Херсона) і на острові в дельті річки Дніпро. Інший військовий блогер стверджував, що російські війська знищили українські човни, коли вони підходили до східного берега.

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Раніше повідомлялося, що українські військові утримують позиції та активно наступають в районі Роботиного. ЗСУ вдалося просунутися на майже п’ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту тривають важкі бої.

Також під Бахмутом триває контрнаступ українських сил, окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти із міста.