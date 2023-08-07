«Врятує залучення мігрантів»: журналіст спровокував скандал постом про демографію

Віктор Трегубов: «Програми стимуляції народжуваності не врятують. Ні, розвиток медицини не врятує. Тільки поглибить старіння нації»

Врятувати Україну від депопуляції зможуть тільки мігранти. Про це на своїй Facebook сторінці написав журналіст, блогер та співзасновник партії «Демократична сокира» Віктор Трегубов. Його різка заява спровокувала скандал у соцмережі.

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«Це може викликати будь-яке розпач та біль, але якщо у вас менше трьох дітей, ви – частина проблеми.

У такому варіанті навіть без війни утримати країну від депопуляції можна лише економічним зростанням у комбінації з активним залученням мігрантів. Так, мігрантів. Ні, програми стимуляції народжуваності не врятують. Ні, розвиток медицини не врятує. Тільки поглибить старіння нації», – пише він.

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За його словами, зростання загального добробуту не спонукає людей народжувати, навіть навпаки, адже на його думку, «закони демографії злі та контрінтуїтивні». Врятує лише залучення мігрантів, і найкраще, що тут можна буде зробити – заздалегідь думати над програмами адаптації та залученням із країн з меншою культурною та соціальною дистанцією, радить журналіст.

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Водночас Трегубов передбачає збільшення напруги від цього рішення. «Так, будуть ср*чі, звинувачення мігрантів у всіх гріхах, зростання ксенофобії та популярності ультраправих. Так, будуть об'єктивні конфлікти та зростання соціальної напруги», – підсумував Трегубов.

Цю неоднозначну думку представника ЗМІ підтримали далеко не всі. Так під постом Віктора Трегубова розпочались справжні баталії.

Нагадаємо, Україну врятує лише різке підвищення народжуваності. Про це розповів народний депутат України VI, VIII скликання Павло Унгурян. «Україна веде війну одразу на кілька фронтів. Перший і основний – це війна зі злом, яке уособлює у собі росія. Але, зокрема, ми маємо демографічний фронт. На превеликий жаль, більше десяти років ми маємо дуже страшну тенденцію до скорочення нашої нації. Щоденний баланс людських втрат, народжуваності-смертності, ще до війни і до початку широкомасштабного вторгнення, був приблизно мінус 800 людей щодня. Причина полягала в тому, що народжувалося набагато менше людей, ніж помирає. Ще в 2018-2019 роках Україна стала однією з тридцяти країн на планеті, що старіють. Де люди старшого віку, пенсіонери, що не працюють, складають критично велику частку населення. А якщо додати до цього ще й війну, міграцію і виїзд мільйонів людей – то це стає загрозою існування нашої нації», – висловив свою думку Павло Унгурян.

Влатко Гьорчев, депутат парламенту Північної Македонії, експерт з питань демографії ЄС, наголосив, що згідно підрахунків, під час війни, включно з потенційно ненародженими, Україна вже втрачає близько 442 тисячі людей на рік. «Це десь одна тисяча двісті людей в день. Це можна порівняти з 12 літаками, що падають кожного дня, 365 днів на рік», – розказав експерт.

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Нагадаємо, що колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.