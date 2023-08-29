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Звільнення Роботиного. Що російська пропаганда приховує за «незначущістю» цієї події?

лінія фронту
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
Звільнення Роботиного. Що російська пропаганда приховує за «незначущістю» цієї події?
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
колаж: glavcom.ua

Ніхто з таджиків не воліє захищати «русский мир» десь під українським Токмаком

28 серпня Міністерство оборони України заявило про звільнення села Роботине у Запорізькій області. У Москві офіційно не підтверджують чергового «перегрупування з метою зайняти більш вигідні рубежі», але «воєнкорівська» сітка вже визнала поразку. Лише подає її як перемогу ЗСУ, яка, мовляв, нічого не значить.

Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту
Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту

Насправді, для росіян все погано. І вони це знають. Вже у відкриту говориться, що після 10 вересня (Єдиний день голосування) можна очікувати на чергову хвилю мобілізації в РФ. Нового указу Путіна не потрібно. Попередній (від 21 вересня 2022 року) не скасовано, і він продовжує свою гібридну дію.

Ця дата знакова. З того часу пройшов майже рік, а жодних нових українських захоплених територій у Путіна не з’явилося. Питання полягає виключно в утриманні вже окупованих. І з цим також все вкрай погано. 

Підведення серпневих підсумків ще попереду. А щодо липня, то, наприклад, ISW повідомляв, що за п’ять перших тижнів контрнаступу Сили оборони України звільнили майже стільки ж території, скільки російська окупаційна армія (РОА) захопила за шість місяців. Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Україна повернула собі близько 50% території, які були під окупацією РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Командування ССО оприлюднило відео, як працювали воїни Сил спецоперацій.

Отже, у Москві все розуміють. І тому, з одного боку, видають свої територіальні втрати на фронті (Урожайне, Роботине й т.д.) як «незначущі». А з іншого – готують нову порцію гарматного м’яса для захисту, наприклад, Токмака. Ось це насправді і є найбільш значущий підсумок «нічого не значущого» Роботиного, а загалом – майже року путінської мобілізації. А те, що з нею наразі величезні проблеми, говорить той факт, що 28 серпня до Держдуми подано законопроєкт, за яким ухилення особи, прийнятої в громадянство РФ, від виконання військового обов’язку, мобілізації чи порушення термінів ставання на військовий облік пропонується вважати підставою (увага!) припинення громадянства.

«Особливу актуальність це… набуває в період проведення СВО», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. За ним особам, які отримали паспорт РФ, потрібно з’явитися до військкомату для ставання на військовий облік протягом двох тижнів.

Насправді, справи з мобілізацією в Росії кепські. У середині серпня поліція Санкт-Петербурга провела рейд на одній з місцевих овочебаз, в результаті якого до військкомату примусово доставили сотню іноземців з російськими паспортами, які не ставали на військовий облік. Про аналогічний рейд повідомила і влада Чувашії. Поліцейські назвали відправку іноземців до військкоматів «новою опцією» щодо перевірки дотримання міграційного законодавства. Йдеться передусім про таджиків. Якщо у 2020 році паспорти РФ отримали понад 63 тисячі мешканців Таджикистану, то у 2021-му понад 103 тисячі, а торік – більш ніж 173 тисячі осіб.

Голова російської Ради з прав людини, щоб це не означало, Фадєєв пояснив: «нові громадяни Росії повинні мати не лише права, а й обов’язки. У тому числі захищати свою батьківщину. Часто вони отримують паспорт, а стати на військовий облік у військкомат забувають. Це неправильно».

Нагадаємо, після початку війни в Україні Держдума спростила процедуру видачі громадянства іноземцям, які уклали контракт із міноборони РФ. Тепер отримати російський паспорт під час укладання річного контракту можна «без тривалого очікування та інших бюрократичних перешкод».

Проте, для таджиків та інших нових громадян РФ шайтан ховається у «дрібниці» – жодного річного контракту з міноборони РФ насправді немає. Він продовжується автоматично. І про це тепер знають усі. Тому й ніхто з таджиків не воліє захищати «русский мир» десь під українським Токмаком. Отже, цілком можливо, що незабаром ми станемо свідками масової «демобілізації» таджиків з російського громадянства.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Теги: війна Запорізька область контрнаступ

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