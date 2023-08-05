Захисники почали використовувати безпілотник для евакуації поранених (фото)

Поранених кластимуть на ноші із гусеницями, які приводитиме в рух оператор дрона з відстані

Завдяки безпілотнику вдасться суттєво зменшити розмір медичних евакуаційних груп

У 125 окремій бригаді територіальної оборони, яка воює на передовій, почали використовувати безпілотник для евакуації пораненого з поля бою.

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Львівські тероборонівці кажуть, що завдяки цій розробці вдасться суттєво зменшити розмір медичних евакуаційних груп – із 7 людей до 2-3. Все завдяки тому, що пораненого буде достатньо покласти на ноші із гусеницями, які приводитиме в рух оператор із відстані в пів сотні метрів за допомогою пульта. Відтак, зменшиться ризик потрапити під ворожий вогонь, адже противник, зазвичай, не використовує артилерію проти однієї людини, якщо її помічає дрон. На відміну від групи в сім осіб.

До того ж, завдяки цій розробці можна буде доставляти боєкомплект на «нуль» без особливого ризику для особового складу, а взяти на борт цей безпілотник може вантаж у 150 кг. Запас ходу на одному акумуляторі складає 2-3 кілометри, або одна година.

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фото: 125 бригада ТРО

До слова, під час форуму, який присвячений річниці роботи проєкту «Армія дронів», українським урядовцям було представлено дрони, які уражають об’єкти Росії та літають на Москву.