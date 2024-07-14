Навіщо росіяни виводять ракетоносії в Середземне море: пояснення ЗСУ

Станом на ранок 14 липня в Середземному морі базувалися два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет

Росіяни мають у Середземному морі постійне оперативне угруповання військово-морських сил РФ

Російські загарбники продовжують виводити носії «Калібрів» у Середземне море. Вони можуть застосувати таке озброєння для геноциду сирійців. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Посадовець нагадав, що росіяни мають у Середземному морі постійне оперативне угруповання військово-морських сил РФ, яке базується в Тартусі (Сирія).

«Нагадую, там уже багато років триває конфлікт, де безпосередню участь і, можливо, організацію бере саме РФ. Де вони так само знищують народ іншої країни. У принципі, те, чим вони зазвичай займаються», – підкреслив Плетенчук.

Він також нагадав, що росіяни мають геополітичні інтереси в Африці. І флот росіян періодично заходить і до інших портів, де їх і досі приймають.

«Найімовірніше, вони можуть їх (носії «Калібрів», – ред.) застосувати в якийсь момент для продовження геноциду сирійського народу», – сказав речник.

Нагадаємо, що станом на ранок 14 липня в Середземному морі базувалися два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.