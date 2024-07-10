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Ракета Х-101, яка вдарила по «Охматдиту», містила деталі іноземного виробництва – FT

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракета Х-101, яка вдарила по «Охматдиту», містила деталі іноземного виробництва – FT
Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у центрі Києва, 8 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Financial Times: «Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до 2022 року – і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США»

Крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє  Financial Times. 

Видання зазначає, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.

«Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році – і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США», – йдеться у статті.

«Західні технології дозволяють їм будувати ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону», – зауважила провідна наукова співробітниця з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.

Комплектуючі з яких країн використовуються при виробництві ракет Х-101?

Повідомляється, що два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі частини призначені в основному для цивільних цілей, і деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, проведений Financial Times, доводить, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що використовувалися в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.

Хоча у російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Аналіз одного уламка, ймовірно, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 міг містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Внаслідок чого було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.  

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

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Теги: росія санкції Китай Охматдит ракета Віктор Ляшко росіяни ракетна атака

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