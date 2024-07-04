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Окупанти змінили тактику на Покровському напрямку: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти змінили тактику на Покровському напрямку: деталі
На Покровському напрямку росіянам вдається трохи просуватися
фото з відкритих джерел

Росіяни змінили тактику наступів, проводячи штурми одночасно по всій лінії фронту

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що російська армія збільшила інтенсивність штурмових дій на Покровському напрямку. Про це він повідомив Еспресо.

«На Покровському напрямку за останні три, чотири дні ворог у декілька разів збільшив інтенсивність штурмових дій. Росіяни змінили тактику наступів, проводячи штурми одночасно по всій лінії фронту. Якщо до цього ворог робив окремі наступи, тобто штурмував одну точку, то зараз по всій лінії фронту одночасно ворог проводить штурмові дії, намагаючись продавлювати наші позиції», – сказав Сергій Цехоцький.

Цехоцький зазначив, що на Покровському напрямку окупантам вдається трохи просуватися.

«Але просування є тільки тоді, коли ворог повністю руйнує нашу позицію, якусь будівлю, укріплення, де можуть перебувати наші військовослужбовці, і там більше нема можливості перебувати», – наголосив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що одне з рішень, яке змінить ситуацію на фронті, є знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

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Теги: війна росія Україна ЗСУ окупанти військові

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