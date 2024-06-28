ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу

Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт

Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт

Збройні сили України уперше опублікували мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року. Зокрема було знищено більше 30 ворожих літаків.

Як зазначається, кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись.

Зокрема за пів року ЗСУ уразили:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3

Нагадаємо, воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Літак було знищено за допомогою зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла».

Як повідомлялося, що у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа.