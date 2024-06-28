Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу
Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт
фото ілюстративне

Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт

Збройні сили України уперше опублікували мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року. Зокрема було знищено більше 30 ворожих літаків.

Як зазначається, кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись.

ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу фото 1

Зокрема за пів року ЗСУ уразили:

  • дев'ять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МіГ-31;
  • близько 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два літаки А-50;
  • один Іл-22М11;
  • один Ту-22М3

Нагадаємо, воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Літак було знищено за допомогою зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла».

Як повідомлялося, що у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа.

Читайте також: Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ.
 
Теги: ЗСУ літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожа ППО знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять ЗСУ використовувати ракети Atacms для знищення протиповітряних систем на території Росії
Чи будуть F-16 ефективними на полі бою? Аналітики назвали умови
23 червня, 07:17
Анна Калюжна заявляла про погрози вбивством та зґвалтуванням їй та її батькам
«Військові звитяги не виправдовують погроз». Bihus.Info прокоментувало скандал з Калюжною
20 червня, 12:58
Росіяни заявили, що внаслідок збиття літака загинули 10 членів екіпажу
Росія визнала знищення літака А-50
17 червня, 22:52
Винищувачі Super Etendard довели свою стратегічну цінність під час Фолклендської війни між Великою Британією і Аргентиною
Аргентина збирається передати Україні винищувачі Super Etendard, але є нюанс
12 червня, 17:12
У ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі
Генштаб повідомив про наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ 5 червня
10 червня, 22:13
Сили оборони уразили багатоцільовий винищувач росіян Су-57
Повітряні cили повідомили, наскільки критична для РФ втрата літака Су-57
10 червня, 11:07
Багатоцільовий винищувач Су-57
Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
9 червня, 09:30
Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.
Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката
31 травня, 20:51
Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
28 травня, 17:23

Події в Україні

Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню – ОВА
Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню – ОВА
Неявка Костіна і Кривоноса у Раду вказує на те, що обвинувачення їх підопічних мають підстави, – нардеп
Неявка Костіна і Кривоноса у Раду вказує на те, що обвинувачення їх підопічних мають підстави, – нардеп
ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу
ЗСУ назвали кількість ворожих літаків, які уразили за пів року: уперше опубліковано мапу
«Укргазвидобування» отримало нового керівника
«Укргазвидобування» отримало нового керівника
Росія посилила розвідку дронами, вишукує енергетичні об'єкти – Повітряні сили
Росія посилила розвідку дронами, вишукує енергетичні об'єкти – Повітряні сили
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
13K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
8300
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4955
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
4752
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4165
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua