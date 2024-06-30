Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)
Наслідки ракетного удару по Вільнянську
фото: Нацполіція

Стан шістьох травмованих медики оцінюють як важкий

Кількість постраждалих внаслідок учорашнього ракетного удару по Вільнянську зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька осіб. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Глава регіону розповів, що більшість травмованих внаслідок удару росіян по Вільнянську отримали допомогу медиків та лікуються вдома. Серед поранених – вагітна жінка і дев'ятеро дітей. 12 людей перебувають у лікарнях. Стан шістьох із них медики оцінюють як важкий.

«Інформація станом на 09:30: унаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них сім осіб загинули (троє чоловіків, одна жінка та троє дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких дев’ятеро дітей», – йдеться в повідомленні поліції.

Крім того, за даними правоохоронців, пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи. У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби.

Як повідомлялося, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району вчора ввечері.

Згодом президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ.

Читайте також: Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську 
Теги: Запорізька область війна обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія піднімала в небо МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 10:33
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
25 червня, 22:56
18 травня президент РФ оголосив другий ультиматум Україні, пропонуючи нам – лише для початку переговорів – відмовитися від Криму й чотирьох областей
Останні ультиматуми Путіна. Для тих, хто не зовсім розуміє російську мову
21 червня, 11:29
Одна з російських баз поблизу Фінляндії
Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)
19 червня, 14:53
Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу
Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч
17 червня, 06:27
На Дніпропетровщині пошкоджено 9 приватних будинків
Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: поранено трьох людей, серед них дитина
12 червня, 08:59
Війна не лише забирає тисячі життів, нищить домівки, а й багато родин
Війна, стосунки і секс. Розмова з психологом про те, як не втратити себе соціум
8 червня, 21:00
На призначення умовного терміну покарання вплинуло щире каяття обвинуваченого
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
3 червня, 19:23
Столтенберг вважає, що самооборона українців, зокрема й удари по території РФ, є легітимною
Україні дозволено бити по Росії західною зброєю. Реакція НАТО
1 червня, 13:12

Події в Україні

Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)
Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Чому росіяни скидають авіабомби на свою територію? Відповідь ЗСУ
Чому росіяни скидають авіабомби на свою територію? Відповідь ЗСУ
ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
44K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4837
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4304
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4006
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet

Новини

Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua