Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)

Стан шістьох травмованих медики оцінюють як важкий

Кількість постраждалих внаслідок учорашнього ракетного удару по Вільнянську зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька осіб. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Глава регіону розповів, що більшість травмованих внаслідок удару росіян по Вільнянську отримали допомогу медиків та лікуються вдома. Серед поранених – вагітна жінка і дев'ятеро дітей. 12 людей перебувають у лікарнях. Стан шістьох із них медики оцінюють як важкий.

«Інформація станом на 09:30: унаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них сім осіб загинули (троє чоловіків, одна жінка та троє дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких дев’ятеро дітей», – йдеться в повідомленні поліції.

Крім того, за даними правоохоронців, пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи. У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби.

Як повідомлялося, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району вчора ввечері.

Згодом президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ.