Прикордонники затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку

Чоловік переодягнувся у жіночий одяг, зробив манікюр і мав при собі жіночу сумочку

Призовник переодягнувся у жінку та ще з двома ухилянтами пробирався в Угорщину

Поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті затримали трьох військовозобов'язаних чоловіків, один із яких був переодягнений у жінку. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Прикордонники відділу «Вилок» зупинили трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

«Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації», – йдеться у повідомленні.

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На затриманих складено склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону України). Суму штрафу для них визначатиме суд.

З ухилянтами надалі спілкуватимуться представники військкомату.

Як відомо, чоловіки-українці всіма способами намагаються незаконно виїхати з країни. Загалом із початку введення воєнного стану лише прикордонники Львівщини виявили понад 1700 документів з ознаками підробок: «Багатодітний» ухилянт під час перетину кордону не зміг назвати дати народження дітей.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Молдовою «горе-ухилянт» не здався й удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон. Уперше чоловік придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн. Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а потім спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

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Раніше повідомлялося, що Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.