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    Думки вголос

    Путін через Орбана передав, що готовий до переговорів

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Орбану потрібно сходити до психіатра - Путін через Орбана передав, що готовий до переговорів
    Орбану потрібно сходити до психіатра

    Якщо Путін просить про переговори, то це означає, що у нього ситуація не найкраща

    Мовою оригіналу

    Кремль подключил к озвучиванию своей позиции своего старого вассала, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Правда теперь он выступает не просто говорящей головой, но и переговорщиком. Он начал посылать сигналы и публично озвучивать хотелки Кремля о российско-американских переговорах. Похоже, что из-за провала в планах, санкций и международной изоляции, Кремль начал скулить, юлить и искать варианты выхода из ситуации.

    Поэтому Орбан начал со старой методички о том, что поставки Украине современных видов вооружений лишь увеличивают продолжительность конфликта. Это Орбан озвучил сегодня выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

    «Чем более современные вооружения мы даем Украине от НАТО, тем дальше русские будут продвигаться вглубь Украины, – утверждал Орбан, слова которого приводит агентство Аджерпрес. – <...> И то, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет». А потом Орбан добавил, что российскую сторону «интересует только, чтобы она не могла быть атакована с территории Украины».

    Было бы хорошо, чтобы после этих слов Орбан проверился у психиатра. Желательно у хорошего. Можно и не в Венгрии. Ведь это не Украина напала на Россию, а Россия на нас. И до нападения России у нас не было всего того вооружения, которое теперь есть и успешно сдерживает и уничтожает оккупантов. А Украина никогда не планировала нападать на Россию. Это понятно всем трезвомыслящим людям. Поэтому то, что говорит Орбан - ложь и манипуляции, которые может озвучить или неадекват или говорящая голова на подтанцовках у Путина. Пусть Орбан сам опредился кто он.

    Но в финале своего выступления Орбан сказал:

    «Это значит, что нужно принять идею, согласно которой не будет мирных переговоров между Украиной и Россией». По его мнению, конфликт может быть завершен «только американо-российскими переговорами». Вот так тупо и примитивно Путин через Орбана передал, что готов к переговорам и хочет их. А Орбан отработал поставленную перед ним задачу.

    И если Путин попросил переговоры, то значит у него ситуация не лучшая. И есть причины, по которым он хочет закончить свою военную аферу в Украине. Вопрос в том, что его видение окончания войны, пока ещё, явно не совпадает с нашим. А значит будем делать с оккупантами то, что завещал Батька Махно: «Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, пока не побелеют!» И нам рашистов надо бить до той поры, пока они не свалят из Украины хоть на транспорте, хоть в полиэтиленовых пакетах. Ну, а Орбана просьба не беспокоиться. Лучше пусть к психиатру все же сходит. Это ему действительно требуется.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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    Путін через Орбана передав, що готовий до переговорів