НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії «Слуга народу»

НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України

Національна поліція України перевіряє факти можливих кримінальних злочинів щодо фінансування політичної партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

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«НАЗК, здійснюючи державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії «Слуга народу», виявило порушення законодавства.

Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії «Слуга народу» в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі», – йдеться у повідомленні..

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Як зазначили в НАЗК, це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії

Тепер обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення було надіслано до Національної поліції України.

«НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та проведення досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу України», – зазначили у вдомстві.

За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Раніше повідомлялося, що НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій.