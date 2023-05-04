Мама не годує і постійно п’яна: у Тернополі поліцейські врятували восьмирічну дівчинку (фото)

Дитина розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої

Дівчинку тимчасово вилучили з родини, допоки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини

Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося врятувати з жахливих умов проживання 8-річну дівчинку у Тернополі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учора, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки про неналежний догляд за дитиною.

«Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Двері до помешкання відчинила жінка, яка не знала, де перебуває її дитина. В квартирі патрульні побачили антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та пусті пляшки. Поліцейські спільно з матір'ю дитини перевірили прилеглу територію та в одному із дворів багатоповерхівок виявили дитину», – розповіли у патрульній поліції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





В квартирі патрульні побачили антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та пусті пляшки фото: Патрульна поліція у Тернопільській області

Дитина розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої. Патрульні заспокоїли та нагодували дівчинку.

З огляду на виявлені обставини, інспектори не могли далі залишати дівчинку за адресою проживання. Тому повідомили про подію працівників служби у справах дітей та соціальних працівників. Склали на матір протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.

Дівчинку тимчасово вилучили з родини, допоки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини.

Нормативно-правовий акт, що регулює обов'язки батьків стосовно виховання дитини

Підкреслимо, що Законом України «Про охорону дитинства» визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці . Закон передбачає, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідальність батьків щодо неналежного виховання дітей

Відповідальність щодо виховання дітей покладена на обох батьків, незалежно від того проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох з них.

Тому неналежне виховання малолітнього – це правопорушення батьків і, як наслідок, настання відповідальності, зокрема, адміністративної, кримінальної та сімейно-правової.

Кримінальна відповідальність

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, – карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк (стаття 166 Кримінального кодексу України).

Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб), – карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (ч.1. ст. 150-1 Кримінального кодексу України).

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, – карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років (ч.1. ст. 164 Кримінального кодексу України).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років (ч.1. ст. 304 Кримінального кодексу України).

Адміністративна відповідальність

Ухиляння батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння його батьками, особами, які їх замінюють, або іншими особами, – тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Сімейно-правова відповідальність

Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей, не забрали дитину з пологового будинку, жорстоко поводяться з дітьми, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдаються до експлуатації дитини, примушують до жебракування та бродяжництва (ст. 164 Сімейного кодексу України).

Обов'язки батьків

Обов’язки батьків висвітлені в ст. 150 Сімейного кодексу України, згідно якої батьки зобов’язані: виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини; піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя та поважати дитину.