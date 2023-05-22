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Віддала дітей у сексуальне рабство за 100 грн: правоохоронці затримали жительку Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Віддала дітей у сексуальне рабство за 100 грн: правоохоронці затримали жительку Київщини
Жінка передала 13-річну дочку та 11-річного сина знайомому для сексуальних розваг
фото: пресслужба поліції

Жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми

Жителька Київської області піде під суд за те, що за гроші передавала свою 13-річну дочку та 11-річного сина для зйомок відеороликів порнографічного характеру. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як з'ясували слідчі, жінка передала 13-річну дочку та 11-річного сина знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів за винагороду від 100 до 500 грн.

Окрім цього жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми.

«Слідчі Нацполіції щодо жінки скерували до суду обвинувальний акт. Її співучаснику також оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Броварах, що на Київщині, правоохоронці затримали 29-річну матір та її співмешканця, які протягом тривалого часу здійснювали фізичне, психологічне та сексуальне насильство стосовно дітей. 

Теги: гроші розслідування жінка Київщина діти домашнє насильство

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