Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
фото з відкритих джерел

Частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства

Суд повернув державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн, які незаконно перебували у власності дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя» Медведчука Оксани Марченко. Про повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори змогли довести в суді, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.

Потім землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.

Нагадаємо,  23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що суд арештував активи заводу феросплавів, які належали дружині Медведчука. На початку квітня суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

Читайте також: Як дружина Медведчука сім років фінансувала окупантів: деталі резонансної справи
Теги: земля прокуратура суд прокурор Алі Сов Оксана Марченко дружина партії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Гройсман
Третя сила для Вінниччини. Гройсман вскочив у вакуум та кризу, з'явились шанси на перезавантаження політикуму
4 травня, 17:00
Зірка Playboy Памела Андерсон показала двох дорослих синів
Зірка Playboy Памела Андерсон показала двох дорослих синів
16 травня, 17:52
Друг Винника розповів, з ким живе співачка Таюне, яку вважають дружиною співака
Друг Винника розповів, з ким живе співачка Таюне, яку вважають дружиною співака
2 травня, 10:20
Після деокупації було знайдено безліч масових поховань
Переслідування воєнних злочинців – довга гра для України Війна і право
1 травня, 21:45
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь
Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення
21 квiтня, 15:09
генеральний прокурор США Меррік Гарленд
Генпрокурор США схвалив передачу Україні конфіскованих російських активів
11 травня, 00:38
президентка Словаччини Зузана Чапутова
Президентка Словаччини подасть до суду на експрем'єра за коментарі на свою адресу: деталі
13 травня, 02:12
Олександр Фільчаков
Найменшій жертві росіян на Харківщині було лише п'ять місяців – прокурор Фільчаков
15 травня, 14:54
Суд визначив, що активіст Михайло Крігер нібито зазіхав на життя силовиків і закликав страчувати Путіна через повішення
Московський суд покарав активіста, який пропонував повісити Путіна
17 травня, 16:52

Політика

Чубаров: Тепер у нас з’явилася можливість військового звільнення Криму
Чубаров: Тепер у нас з’явилася можливість військового звільнення Криму
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg
Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg
Президент створив раду щодо звільнення Криму
Президент створив раду щодо звільнення Криму
ЗСУ готуються до наступу. Зеленський назвав пріоритети України (відео)
ЗСУ готуються до наступу. Зеленський назвав пріоритети України (відео)
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
27K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
22K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
11K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
8484
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту