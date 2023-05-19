Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко

Частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства

Суд повернув державі земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн, які незаконно перебували у власності дружини лідера забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя» Медведчука Оксани Марченко. Про повідомив Офіс генерального прокурора.

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Прокурори змогли довести в суді, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі Київської області була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.

Потім землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина колишнього народного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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Київська обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.

Нагадаємо, 23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що суд арештував активи заводу феросплавів, які належали дружині Медведчука. На початку квітня суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.