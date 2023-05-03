Головна Думки вголос Сергій Томіленко
search button user button menu button
Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Росія вбиває. Скільки журналістів втратили життя за рік великої війни

glavcom.ua
Тоталітарна Росія готова застосовувати свої відпрацьовані репресивні практики до кожного незалежного журналіста!
фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Звернення з трибуни Генасамблеї ООН

Ми вимагаємо від Росії звільнення журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка, і всіх незаконно засуджених кримськотатарських журналістів, і засуджених у Криму Владислава Єсипенка та Ірини Данилович!

І в ці дні на прикладі Евана Гершковича ми бачимо, що тоталітарна Росія готова застосовувати свої відпрацьовані репресивні практики до кожного незалежного журналіста!

Для мене надзвичайно почесно було з трибуни Генасамблеї ООН закликати світ підтримувати Україну та українських журналістів, поінформувати про розслідування воєнних злочинів Росіі та наголосити на необхідності бойкоту і притягнення до відповідальності російських пропагандистів. З нагоди Всесвітнього дня свободи слова на запрошення штаб-квартири ЮНЕСКО перебуваю в Нью-Йорку. Ось ключові тези мого виступу, який стосувався ролі журналістів та медіа у захисті прав людини під час цієї несправедливої війни, в якій Росія вбиває цивільних щодня…:

Перед мандрівкою до Нью-Йорка для участі в офіційних заходах, я попросив колег, відомих розслідувачів та редакторів маленьких локальних фронтових газет, активістів з прав людини, таких як лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, Oleksandra Matviichuk, дати мені поради, що варто озвучити тут, в Нью Йорку.

Діти. Перше про що я хотів би розповісти є викрадення. Примусова депортація дітей з тимчасово окупованих територій з Херсонщини, Маріуполя, Харківщини, залякування дітей та намагання їх «перевиховати» в спеціальних таборах, підробка документів, наприклад, дозволів від батьків на вивезення дітей на нібито відпочинок. Журналісти в деталях реконструюють ці воєнні злочини, часто стають єдиною надією для батьків на повернення дітей у родини. В деталях про це мені розповіла колега Тетяна Попова, яка проводить інтервʼю з дітьми, яких вдалося порятувати з полону. Саме верифіковані розслідування примусової депортації українських дітей сприяли видачі ордеру на арешт для Путіна та його поплічників Міжнародним кримінальним судом.

Під час війни права тисяч і тисяч людей масово порушуються. Саме журналісти та медіа підвищують шанси кожної окремої жертви на те, що її історія буде почута.

Документування воєнних злочинів журналістами допомагає встановленню правди та притягненню винних до відповідальності. Наприклад, сьогодні місцеве медіа «Обрії Ізюмщини» є провідним джерелом інформації для поліцейських та прокурорських розслідувань злочинів місцевих колаборантів під час російської окупації Ізюма.

Оскільки журналісти та медіа фіксують воєнні злочини, російська армія розглядає українських журналістів (як і міжнародних теж) своїми мішенями.

Є численні свідчення про цілеспрямовані атаки на автомобілі з надписами ПРЕСА, убивати журналістів на передовій, атаки на редакційні приміщення, арешти, викрадення, катування, позбавлення медійників можливості здійснювати незалежну професійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Показовою є історія моєї колеги з Мелітополя, головної редакторки медіа РІА-Мелітополь Світлани Залізецька. Росіяни прийшли з обшуком, арештували літнього 75-річного батька і зателефонували доньці з пропозицією здійснити обмін батька на доньку-журналістку. Це обурливо! Але це і демонструє мужність та стійкість українських журналістів!

З початку великої війни росіяни вбили щонайменше 57 медіапрацівників – це і професійні журналісти, і цивільні жертви, і Герої в лавах ЗСУ… Останньою жертвою є Богдан Бітік, український фіксер італійського видання La Repubblica, якого росіяни вбили минулого тижня у Херсоні.

Щонайменше один український журналіст, якого викрали минулого року в березні, все ще загартований у Росії. Це Дмитро Хилюк, журналіст національного новинного агентства УНІАН з Києва. Ми вимагаємо від Росії звільнення журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка, і всіх незаконно засуджених кримськотатарських журналістів, і засуджених у Криму Владислава Єсипенка та Ірини Данилович!

І в ці дні на прикладі Евана Гершковича ми бачимо, що тоталітарна Росія готова застосовувати свої відпрацьовані репресивні практики до кожного незалежного журналіста!

Хочу подякувати міжнародним партнерам – насамперед Міжнародній та Європейській федераціям, штаб-квартирі ЮНЕСКО – за підтримку нашої мережі Центрів журналістської солідарності. Надаємо у критичний час допомогу сотням журналістів. Убезпечуємо бронежилетами. Допомагаємо технікою…

Також хочу привернути увагу до одного з головних нинішніх пріоритетів Національної спілки журналістів України – підтримки місцевих газет на деокупованих і прифронтових територіях. Росіяни руйнують інфраструктуру, розстрілюють мирні міста. Українці там не можуть споживати телевізійні чи радіо новини, онлайн медіа. І саме традиційна преса – єдине джерело важливої місцевої інформації. НСЖУ змогла надати підтримку 25 місцевих фронтових газет. Унікальний приклад – газета «Вперед», яка і в ці дні доставляється волонтерами і військовими у Бахмут. Це інформація, яка реально рятує життя…

Ми говоримо про роль мужніх журналістів під час війни. Але ми маємо також говорити про відповідальність пропагандистів за розпалювання війни. Журналісти мають бойкотувати пропагандистів і не дозволяти їм використовувати журналістський статус! Пропагандисти мають бути покарані трибуналом.

Наш обовʼязок – захищати журналістів та нашу професію. Журналісти важливі!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія полон арешт ЮНЕСКО українці викрадення розслідування депортація журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Від успіхів України напряму залежить і те, яким буде світ у третьому тисячолітті»
Найстійкіша нація світу продовжує виборювати свою незалежність та зміцнювати ідентичність
10 квiтня, 10:08
«Барикади Майдану вселяють жах у серця кремлівських стратегів»
Призначення України – стати серцем Європи. Не лише географічним, але й геополітичним
12 квiтня, 12:08
Висловлювання Лулу – це відлуння того, що для кремлівського фюрерка Крим є чимось сакральним
З Криму все почалося, Кримом і закінчиться
8 квiтня, 12:08
Дитяча омбудсменка в РФ Марія Львова-Бєлова неодноразова зізнавалася, що допомагала вивозити українських дітей до Росії
Депортований в Росію підліток намагався повернутися в Україну, проте його затримали на кордоні
5 квiтня, 15:08
Тривають важкі бої за місто Бахмут
Висока загроза ракетних ударів та посилена контррозвідка окупантів. Звіт Генштабу
20 квiтня, 18:41
Формально ПАР зобов'язана виконати ордер на арешт Путіна
Ордер на арешт Путіна: ПАР передумала виходити з договору про суд у Гаазі
26 квiтня, 07:07
Перестановки в керівництві армії РФ: ISW оцінив, чи завадить це українському контрнаступу
Перестановки в керівництві армії РФ: ISW оцінив, чи завадить це українському контрнаступу
28 квiтня, 07:29
Дмитро Табачник був міністром освіти у 2010-2014 роках
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
27 квiтня, 16:13
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
Вчора, 08:15

Сергій Томіленко

Росія вбиває. Скільки журналістів втратили життя за рік великої війни
Росія вбиває. Скільки журналістів втратили життя за рік великої війни
Прифронтова зона. Журналісти важливі
Прифронтова зона. Журналісти важливі
Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9641
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5293
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4398
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3988
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3986
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
2976
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту