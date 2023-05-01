У Казахстані активісти анонсували мітинг на підтримку України

Деякі з активістів тримали плакати проти візового режиму з Китаєм

У місті Алмати в Казахстані активісти анонсували мітинг в підтримку України, але поліція їх затримала на місці події. Причину затримання поліція не пояснила. Про це повідомляє «Радіо Азаттик» – казахську службу «Радіо свобода».

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У різних містах Казахстану громадські активісти анонсували мирні мітинги на підтримку України та із закликом до виходу Казахстану з ОДКБ – альянсу, в якому головує Росія. Також деякі з активістів тримали плакати проти візового режиму з Китаєм, інші вимагали розслідування загибелі людей під час масових протестів на початку 2022 року.

Активісти подали заявки щодо проведення мітинга до місцевих органів виконавчої влади, проте отримали відмови через буцімто «неповну інформацію» про заходи.

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Наразі відомо про затримання в Астані члена незареєстрованої партії «Алга, Казахстан» Марата Жиланбаєва, активістки Ельвіри Бекзадіної та журналіста Думана Мухамедкаріма в Алмати.

Нагадаємо, Казахстан заявив про посилення вимог до проведення фінансових операцій для громадян Росії. На ухвалу рішення повпливав візит помічниці міністра фінансів США Елізабет Розенберг, яка попередила Астану про зростаючий ризик вторинних санкцій.